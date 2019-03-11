Новосибирск, 11 марта, 2019, 08:12 — ИА Регнум. Президент Фонда защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Ростислав Антонов восхитился «трудолюбием наших начальников», комментируя ИА REGNUM слова руководителя администрации главы Чувашии Юрия Васильева о том, что небольшие зарплаты в России получают те учителя и врачи, которые мало работают.

Оноре Домье. Чиновники. 1834

«В среднем обычному врачу за посменную работу платят порядка 250 рублей в час. За месяц может получиться до 60 тыс. рублей. Примерный заработок г-на Васильева (по данным 2015 года) составлял 225 тыс. рублей в месяц, а значит, если уравнять почасовую работу его и врача, он должен трудиться 900 часов в месяц, или 42 часа в сутки, а если работать без выходных и праздников, то 30 часов в сутки. Доход его начальника — чуть больше — 359 тыс. рублей в месяц, а значит, и трудиться он должен тоже больше: 67 часов в день. Остается искренне восхититься трудолюбием наших начальников и, разумеется, порадоваться за Чувашию», — отметил Антонов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 марта руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев на внеочередной сессии Госсовета республики заявил, что «есть учителя, которые получают мало, но они мало работают». По его словам, «порядочные, добросовестные, трудолюбивые, нагруженные учителя и врачи получают достойную зарплату».

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