Сан-Диего, США, 10 марта, 2019, 16:05 — ИА Регнум. Международная группа учёных установила, что участившиеся дожди в Гренландии влияют на ускорение процесса таяния ледников. Исследование опубликовано в журнале The Cryosphere.

Гренландия

Таяние льдов Гренландии вносит большой вклад в уже отмечаемое и прогнозируемое повышение уровня мирового океана. При этом до конца не изучены процессы, вызывающие ускорение таяния льдов крупнейшего острова планеты.

Группа учёных из Германии и США под руководством Фиаметты Странео из Океанографического института имени Скриппса изучила влияние сезонных процессов на скорость таяния льдов Гренландии.

Учёные использовали данные с орбитальных спутников и наземных станций об осадках в Гренландии в период с 1979 по 2012 годы. Исследователи отметили, что общее количество осадков за эти годы не изменилось, однако выросла доля осадков, выпадающих в виде дождя.

Авторы установили, что после выпадения снега ускоренное таяние льдов в районе выпадения осадков, наблюдается в течение трёх дней. При этом после дождя ледники тают интенсивнее в два раза дольше.

Учёные посчитали, что за исследуемый период количество льда, ежегодно растапливаемого под влиянием осадков, удвоилось. Доля такого таяния льда в общей потере массы ледников Гренландии составила около 28%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе учёные из США представили результаты исследования, показавшего, что за последние 15 лет скорость таяния ледников Гренландии выросла в четыре раза.