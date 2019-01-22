В Гренландии отмечено ускорение таяния ледников — ученые

Лондон, , 15:55 — REGNUM За минувшие 15 лет скорость таяния ледников Гренландии выросла в четыре раза. Об этом со ссылкой на данные американских ученых пишет британская Guardian.

Отмечается, что наибольшие «потери» ледовый панцирь самого крупного острова Земли понес в юго-западной части. По данным ученых университета штата Огайо (США), лед в Гренландии начал резко таять в связи с глобальным потеплением. Исследователи отмечают, что в будущем именно таяние ледников на юго-западе острова окажет наиболее сильное влияние на поднятие уровня мирового океана.

Сообщается, что с 2002 по 2016 год ледники Гренландии теряли ежегодно в среднем по 280 млрд тонн льда.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года международная группа ученых заявила, что Парижское соглашение по климату, предполагающее ограничение выбросов парниковых газов, не способно остановить повышение средней температуры воздуха на Земле.

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