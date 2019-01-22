Вторник, 22 Января 2019 года
15:55:41 МСК

В Гренландии отмечено ускорение таяния ледников — ученые

Наука

Процесс развивается в связи с глобальным потеплением, полагают исследователи

Лондон, 22 января 2019, 15:55 — REGNUM  За минувшие 15 лет скорость таяния ледников Гренландии выросла в четыре раза. Об этом со ссылкой на данные американских ученых пишет британская Guardian.

Отмечается, что наибольшие «потери» ледовый панцирь самого крупного острова Земли понес в юго-западной части. По данным ученых университета штата Огайо (США), лед в Гренландии начал резко таять в связи с глобальным потеплением. Исследователи отмечают, что в будущем именно таяние ледников на юго-западе острова окажет наиболее сильное влияние на поднятие уровня мирового океана.

Сообщается, что с 2002 по 2016 год ледники Гренландии теряли ежегодно в среднем по 280 млрд тонн льда.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года международная группа ученых заявила, что Парижское соглашение по климату, предполагающее ограничение выбросов парниковых газов, не способно остановить повышение средней температуры воздуха на Земле.

Читайте также: Ученые предсказали превращение Земли в «теплицу»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Глобальное потепление
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить