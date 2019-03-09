СМИ узнали о новом оружии фрегата «Адмирал Горшков»
Лондон, 9 марта, 2019, 22:33 — ИА Регнум. Российский фрегат «Адмирал Горшков» с новым оружием прошел неподалеку от базы Военно-воздушных сил (ВВС) в Шотландии. Об этом сообщает газета The Times (перевод статьи на сайте «ИноСМИ»).
По данным автора материала, несколько военных кораблей, включая фрегат со станцией визуально-оптических помех 5П-42 «Филин» на борту, недавно вышли из Мурманска и предположительно направляются в сторону Средиземного моря.
Журналисты издания отмечают, что «Филин», который может применяться ночью или в сумерках, с помощью визуально-оптических помех якобы способен вызвать у противника галлюцинации, тошноту и рвоту.
Военный корабль ВМС Великобритании «Дефендер» («Защитник) был задействован для отслеживания действий российской тактической группы.
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