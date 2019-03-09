Лондон, 9 марта, 2019, 22:33 — ИА Регнум. Российский фрегат «Адмирал Горшков» с новым оружием прошел неподалеку от базы Военно-воздушных сил (ВВС) в Шотландии. Об этом сообщает газета The Times (перевод статьи на сайте «ИноСМИ»).

Mil.ru Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», на котором установлена станция «Филин»

По данным автора материала, несколько военных кораблей, включая фрегат со станцией визуально-оптических помех 5П-42 «Филин» на борту, недавно вышли из Мурманска и предположительно направляются в сторону Средиземного моря.

Журналисты издания отмечают, что «Филин», который может применяться ночью или в сумерках, с помощью визуально-оптических помех якобы способен вызвать у противника галлюцинации, тошноту и рвоту.

Военный корабль ВМС Великобритании «Дефендер» («Защитник) был задействован для отслеживания действий российской тактической группы.

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