Москва, 9 марта, 2019, 15:44 — ИА Регнум. Российский космонавт Павел Виноградов раскритиковал идею строительства частного космодрома в Нижегородской области в интервью НСН.

Космонавт Павел Виноградов

Павел Виноградов, совершивший 7 выходов в открытый космос, рассказал, что Нижегородская область является неподходящим районом для осуществления космических запусков. Он отметил, что государственные космодромы построены на территориях, находящихся в отдалении от густонаселённых регионов. Это объясняется тем, что вокруг космодрома должна быть обширная свободная территория для укладки отработанных ступеней ракет и осуществления посадок при пилотируемых полётах.

«Какой можно сделать бизнес на ракетах, ступени от которых могут упасть на сёла, заводы или ещё куда-то? Сложно комментировать такую заявку. В ней — или абсолютная безграмотность, или сверхнахальство, или отмывание денег», — подчеркнул Виноградов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 марта компания «КосмоКурс» заключила соглашение с правительством Нижегородской области о строительстве первого в России частного космодрома. Эту площадку «КосмоКурс» планирует использовать для осуществления туристических суборбитальных полётов, первый из которых запланирован на 2025 год.