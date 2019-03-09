Вашингтон, 9 марта, 2019, 10:32 — ИА Регнум. Американская компания Apple выпустит очки дополненной реальности в качестве аксессуара для смартфонов iPhone в конце 2019 года, сообщает аналитик Минг-Чи Куо в публикации в Economic Daily News.

Иван Шилов ИА REGNUM Виртуальная реальность

Информация о том, что компания Apple готовится расширить линейку своих продуктов очками дополненной реальности начала появляться в СМИ ещё с 2017 года. Тогда авторы издания Bloomberg предположили, что это устройство может быть выпущено в 2019 году.

В феврале 2019 года стало известно, что Фрэнк Казанова, который входил в число руководителей высшего звена подразделения Apple, занимающегося смартфонами, был переведён в отдел маркетинга дополненной реальности. Эксперты предположили, что это свидетельствует о скором выходе соответствующих устройств.

Аналитик Минг-Чи Куо сообщил, что Apple начнёт производство очков дополненной реальности в четвёртом квартале 2019 года, однако начало производства может быть перенесено на 2020 год.

Эксперт считает, что очки от Apple будут позиционироваться как аксессуар для iPhone и, в основном, будут не опираться на встроенные вычислительные мощности, а работать с данными, передаваемыми со смартфона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года тайваньский Институт информационной индустрии представил очки дополненной реальности, разработанные для местного сталелитейного предприятия. Планируется, что эти очки будут использоваться инспекторами, контролирующими производство. Специальные линзы улучшат изображение при слабом освещении, а встроенные модуль беспроводной связи позволит оперативно передавать информацию о выявленных проблемах.