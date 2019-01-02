На Тайване разработали AR-очки для сталелитейного производства

Тайбэй, , 15:10 — REGNUM Тайваньский Институт информационной индустрии разработал очки дополненной реальности (англ. augmented reality, AR), которые будут использоваться на местном сталелитейном предприятии. Об этом сообщает DigiTimes.

AR-очки разработаны по заказу компании China Steel Corporation, базирующейся в городе Гаосюн. Эти очки будут использоваться инспекторами, следящими за производственным процессом. Специальные линзы улучшат изображение при слабом освещении, газовые датчики предупредят о загрязнении воздуха, а встроенный модуль беспроводной связи и GPS-система позволит оперативно передать информацию о проблеме на участке.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года американская компания Tesla зарегистрировала два патента на AR-очки, которые будут использоваться при производстве электромобилей.