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На Тайване разработали AR-очки для сталелитейного производства

Техника

Очки будут использоваться инспекторами, следящими за производственным процессом

Тайбэй, 2 января 2019, 15:10 — REGNUM  Тайваньский Институт информационной индустрии разработал очки дополненной реальности (англ. augmented reality, AR), которые будут использоваться на местном сталелитейном предприятии. Об этом сообщает DigiTimes.

AR-очки разработаны по заказу компании China Steel Corporation, базирующейся в городе Гаосюн. Эти очки будут использоваться инспекторами, следящими за производственным процессом. Специальные линзы улучшат изображение при слабом освещении, газовые датчики предупредят о загрязнении воздуха, а встроенный модуль беспроводной связи и GPS-система позволит оперативно передать информацию о проблеме на участке.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года американская компания Tesla зарегистрировала два патента на AR-очки, которые будут использоваться при производстве электромобилей.

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Информационные технологии
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