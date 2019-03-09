Пекин, 9 марта, 2019, 08:39 — ИА Регнум. Программа развития пилотируемой космонавтики Китая предусматривает начало строительства постоянной пилотируемой орбитальной станции в 2022 году. Об этом сообщает Синьхуа.

(сс) PIRO4D Земля

Источник в Канцелярии программы пилотируемой космонавтики Китая рассказал китайскому изданию, что базовый модуль станции будет доставлен на космодром Вэньчан во второй половине 2019 года. Планируется, что запуск первого модуля орбитальной станции будет произведён с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-5Б».

Создание базового модуля орбитальной станции проводится в рамках программы развития пилотируемой космонавтики. Третей этап этой программы предусматривает строительство постоянной орбитальной станции, которое запланировано на 2022 год. Отмечается, что в Китае уже началась подготовка первого экипажа миссии, которая займётся монтажом станции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе в Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации рассказали, что в июле 2019 года в Китае планируют осуществить третий пуск тяжёлой ракеты-носителя «Чанчжэн-5». Второй пуск ракеты-носителя этого типа, состоявшийся в июле 2017 года, оказался неудачным из-за неисправности двигателя первой ступени.