Пекин, 9 марта, 2019, 07:25 — ИА Регнум. Рейтинг смартфонов на базе операционной системы Android с оптимальным соотношением цены и качества представила компания AnTuTu.

Filip Maljković Android

Рейтинг был составлен на основании результатов тестов производительности смартфонов и цен, установленных на эти модели в китайском онлайн-магазине Jingdong Mall.

В ценовой категории до $150 лучшим был признан смартфон Redmi Note 7. Второе место занял Lenovo K5 Pro, третье — Meizu Note 8.

Среди устройств, стоимость которых составляет от $150 до $300, лучшее соотношение цены и качества оказалось у модели Meizu V8. Также в тройку вошли Xiaomi Mi 6X и Lenovo Z5s.

В категории от $300 до $450 лучшими были признаны две модели Xiaomi — Mi 8 и Mi 9, а также Meizu 16th.

Первую позицию среди самых дорогих смартфонов заняла модель Xiaomi Black Shark, вторую — Meizu 16th Plus, третью — Xiaomi Black Shark Helo.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года эксперты AnTuTu признали самым мощным Android-смартфоном игровую модель Nubia Red Magic Mars от китайской компании ZTE.