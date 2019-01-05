Эксперты определили самый мощный Android-смартфон

Пекин, , 13:08 — REGNUM Специалисты компании AnTuTu составили рейтинг самых производительных смартфонов на базе операционной системы Android по итогам последнего месяца 2018 года. Рейтинг опубликован на сайте компании.

Бенчмарк (тест производительности) AnTuTu является одной из самых популярных программ для сравнения производительности смартфонов. Разработчики теста каждый месяц публикуют рейтинги производительности Android и iOS смартфонов.

По итогам декабря 2018 года, самым мощным Android-смартфоном был признан игровой смартфон Nubia Red Magic Mars от китайской компании ZTE.

Следующие пять мест заняли устройства компании Huawei Mate 20, 20 X, 20 Pro и Honor V20 и Magic 2. Эти смартфоны базируются на одном процессоре Kirin 980, поэтому показывают близкие результаты.

Замкнули десятку Xiaomi Black Shark и Black Shark Helo, OnePlus 6T и Nubia X.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам ноября 2018 года эксперты AnTuTu назвали самым мощным Android-смартфоном Huawei Mate 20.