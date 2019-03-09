Каракас, 9 марта, 2019, 05:09 — ИА Регнум. По меньшей мере 15 детей скончались в венесуэльском штате Монагас в больнице, оставшейся без электроснабжения. Об этом написала в Twitter депутат Национальной ассамблеи — однопалатного парламента Венесуэлы — Мария Эрнандес дель Кастильо.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Венесуэла

Депутат сослалась на данные морга центральной больницы города Матурин. Она отметила, что в городе с более чем полумиллионным населением нет собственных электрогенераторов, что привело к критической ситуации. Врачи прилагают все усилия для спасения жизней людей.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта в Каракасе и большинстве штатов Венесуэлы возникли перебои с электроснабжением. Национальная электрическая компания указала, что к сбою привел саботаж на крупнейней в стране ГЭС имени Симона Боливара.

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