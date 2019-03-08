Варшава, 8 марта, 2019, 23:19 — ИА Регнум. Бартош Цихоцкий, который ранее занимал должность заместителя главы МИД Польши, назначен новым послом Польши на Украине. Об этом говорится в сообщении МИД Польши на странице в соцсети Twitter.

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«Министр иностранных дел Чапутович (Яцек Чапутович) от имени президента Польши в доме МИД номинировал Бартоша Цихоцкого на должность посла Польши на Украине, — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Как передавало ИА REGNUM, 28 января 2019 г. министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович предложил рассмотреть возможность отправки миротворческой миссии ООН на Украину.

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