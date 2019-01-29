МИД Польши призвал отправить миротворцев ООН на Украину

Брюссель, , 08:21 — REGNUM Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович предложил рассмотреть возможность отправки миротворческой миссии ООН на Украину, сообщило 28 января Польское радио.

Предложение прозвучало в Брюсселе во время выступления главы МИД Польши на встрече министров европейских стран — членов Совбеза ООН.

«Следует рассмотреть очередные инициативы, которые приблизят нас к решению этого конфликта, как, возможно, создание организации, миротворческой миссии ООН на Украине, или должности специального представителя генерального секретаря ООН по вопросам Украины», — заявил Чапутович.

Он также отметил, что в следующем месяце на заседании Генеральной Ассамблеи ООН пройдут дебаты, посвящённые Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, многие эксперты сходятся во мнении, что вопрос о вводе миротворческой миссии ООН в Донбасс будет решён только после президентских и парламентских выборов на Украине, которые запланированы на конец марта и конец октября 2019 года.

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Россия продолжает настаивать на том, что миссия ООН должна находиться на линии соприкосновения сторон, в то время как США и их сателлиты требуют ввести в ДНР и ЛНР многотысячный миротворческий контингент с тяжёлыми видами вооружений и взять под контроль всю территорию Донбасса.