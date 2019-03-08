Вена, 8 марта, 2019, 18:15 — ИА Регнум. Власти Украины должны снять запрет на въезд в страну австрийскому сотруднику СМИ Кристиану Вершутцу. С таким призывом к официальному Киеву обратился представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, слова которого обнародовала пресс-служба организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Отказ Вершутцу во въезде… наносит большой вред свободе СМИ, — заявил Дезир. — Я призываю власти (Украины) отменить решение и воздержаться от создания препятствий для его въезда в страну».

Напомним, в декабре минувшего года Кристиан Вершутц, который много лет работает корреспондентом ORF на Украине, направил обращение правительству Австрии с просьбой оказать влияние на власти Украины. Сотрудник СМИ заявил, что испытывает опасение за свою жизнь из-за угроз со стороны националистов.

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