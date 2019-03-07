Рочестер, США, 7 марта, 2019, 13:59 — ИА Регнум. Учёные из США пришли к выводу, что причиной появления болезни Альцгеймера является недостаток сна. Об этом сообщается на сайте Рочестерского университета.

Михаил Врубель. Кровать. Из цикла Бессоница. 1904-1905

По словам учёных, сон имеет критически важное значение для мозговой функции выведения шлаков, он помогает мозгу избавляться от вредных продуктов жизнедеятельности тканей центральной нервной системы.

Исследование показало, что причиной появления заболевания может быть недосып. Кроме того, по недостатку сна можно спрогнозировать появление у человека болезни Альцгеймера.

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