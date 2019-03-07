Москва, 7 марта, 2019, 10:32 — ИА Регнум. К Международному женскому дню 8 марта большинство женщин (38%) хотят получить в подарок турпутевку на отдых или экскурсию. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Ваза с цветами. 1901

Билет на концерт, в театр или подарочные сертификаты порадуют около четверти женщин (23%). Мобильные телефоны и другие гаджеты хотят получить на 8 марта 16%, бытовые приборы — 14%, ювелирные украшения — 13%, автомобиль — 12%.

Между тем, большинство мужчин (69%) хотят подарить своим любимым женщинам и коллегам на 8 марта цветы. 23% намерены дарить косметику 22% конфеты, спиртное, деликатесы, 17% — подарочные сертификаты 10% — сувениры. Лишь 7% не будут ничего дарить женщинам.

Опрос проведен 4 марта 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, на подарки к Международному женскому дню 8 марта мужчины потратят на 1 тыс. рублей больше, чем женщины — 3300 и 2300 рублей соответственно, на покупку цветов — 2600 рублей против 1600 рублей.

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Граждане РФ стали больше тратить на дорогие подарки к 8 марта