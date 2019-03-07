Москва, 7 марта, 2019, 08:42 — ИА Регнум. В Москве в программе реновации начинается важнейший период. От него будет зависеть, как реновация будет осуществляться в дальнейшем. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, сообщается на сайте Стройкомплекса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Реновация

По его словам, основные моменты — это проекты будущих районов реновации: планировока домов, этажность, социальная и транспортная инфраструктура, этапы реализации.

«От всех этих этапов зависит срок реализации программы реновации. В настоящее время гигантская программа реализуется в полноценном масштабе», — отметил градоначальник.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве построено 39 домов по реновации, в проектировании — еще более 220. Строительные работы идут на 50 площадках.

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