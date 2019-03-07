Москва, 7 марта, 2019, 07:24 — ИА Регнум. Банк России с 7 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ПАО «Роскомснаббанк» (г. Уфа, Башкирия), сообщается на сайте регулятора.

Владимир Маковский. Крах банка. 1881

Решение принято в связи с тем, что в банк участвовал в операциях с привлечением денежных средств населения при этом не намереваясь их вернуть — по так называемой схеме «финансовая пирамида».

«Роскомснаббанк» участник системы страхования вкладов. В банке назначена временная администрация. По величине активов кредитная организация занимала 132 место в банковской системе РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2019 года без лицензии остались четыре банка. В 2018 году Центробанк РФ отзывал лицензий у 55 российских банков.

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