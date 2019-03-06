Сеул, 6 марта, 2019, 16:41 — ИА Регнум. Компания Samsung зарегистрировала патентную заявку на беспроводной телевизор, которому для работы не требуется подключение к источникам питания. Об этом 5 марта сообщил портал SlashGear.

DennisM2 Samsung

https://twitter.com/slashgear/status/1103153575528558592

Издание отмечает, что в новой идее компании нет ничего особо революционного, конструкторы Samsung намерены встроить в телевизор проводник-приёмник, который, будучи помещенным в электромагнитное поле, генерирует электродвижущую силу так же, как и в устройствах, поддерживающих стандарт Qi. Предполагается, что в телевизор будет встроен приемный блок, а панель с передающей магнитной катушкой может быть установлена рядом с устройством.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что компания Apple запатентовала систему подогрева для дисплеев смартфонов с гибким экраном. Предполагается, что она позволит предотвратить поломку экрана в случае недостаточной температуры окружающего воздуха.