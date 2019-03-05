Москва, 6 марта, 2019, 00:07 — ИА Регнум. Сегодня, 6 марта, Госдума обсудит в третьем чтении законопроект о запрете хостелов в жилых домах, сообщает ИА REGNUM. Согласно поправкам, «жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг».

Юлия Крижанская ИА REGNUM

Законопроект доработан и отличается от первоначальной редакции, предложенной депутатами «Справедливой России», — первоначально предлагалось ввести запрет «на размещение в жилых помещениях гостиниц и иных средств размещения». Таким образом, в Госдуме опасаются, что «туризм на нарах» никуда не денется.

Кроме того, Минстрой активно лоббировал сохранение хостелов. Ко второму чтению законопроекта правительство РФ предложило Госдуме большой пакет поправок. В частности, планировалось, что использовать жилые помещения многоквартирных домов для предоставления гостиничных услуг будет возможно в случае принятия решения на общем собрании собственников помещений в доме. Также поправками предусматривалось введение государственного надзора за этой деятельностью.

Вместе с тем противники такого вида гостиничного бизнеса указали на то, что предлагаемые изменения меняют концепцию законопроекта, фактически узаконивают существующую практику.

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Парламентарии обратились к главе правительства РФ Дмитрию Медведеву. Тот взял тайм-аут на проведение в России чемпионата мира по футболу и согласовал позицию о запрете хостелов в жилом фонде.