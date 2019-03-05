Киев, 5 марта, 2019, 16:29 — ИА Регнум. Русский язык является средством построения виртуальной реальности в сознании его носителей, заявил глава института национальной памяти Украины (УИНП) Владимир Вятрович 5 марта на своей странице в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Понад усе

По его словам, российская точка зрения на какие-либо события полностью утрачивает свою эффективность при переводе на другие языки.

«Поэтому реукраинизация Украины — это защита её населения от вранья, которое деформирует индивидуальное и общественное сознание. Поэтому украинский язык — это оружие…», — заявил Вятрович.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Вятрович заявил, что на Украине следует придумать какую-то награду, более высокую, чем Герой Украины и присудить её главарю Организации украинских националистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степану Бандере.

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Напомним, УИНП является государственной структурой, отвечающей за украинскую идеологию. Под эгидой института в сознание жителей Украины внедряются миф о так называемом «голодоморе», оправдывается коллаборационизм украинских националистов и происходит героизация дивизии СС «Галичина».

УИНП не прекращал свою работу даже во времена якобы «пророссийского» президента Виктора Януковича. Во время государственного переворота на Украине в конце 2013 года в центре Киева был снесён памятник Ленину. Позже при участии УИНП Верховная приняла закон о «декоммунизации», который подвёл «правовую» основу под методичным разрушением советских памятников на территории Украины.

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