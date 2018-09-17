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На Украине декоммунизировали более 52 тыс. топонимических объектов

Культура

Закон о декоммунизации был предложен бандеровцем Вятровичем

На Украине декоммунизировали более 52 тыс. топонимических объектов
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Декоммунизация

Киев, 17 сентября 2018, 15:01 — REGNUM  Украина переименовала 52,48 тыс. городов, улиц, поселков и других географических объектов, заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий, сообщает 17 сентября УНИАН.

По его словам, 52,48 тыс. новых топонимических названий было дано на Украине различным объектам. Отмечается, что 20 сентября украинский парламент рассмотрит переименование Днепропетровской и Кировоградской областей. Сложность заключается в том, что для их переименования нужно менять Конституцию.

Напомним, Днепропетровск и Кировоград уже были переименованы в Днепр и Кропивницкий соответственно в 2016 году. Таким образом Украина проводит так называемую декоммунизацию, поскольку по новому закону, предложенному бандеровцем и руководителем Украинского института национальной памяти Владимиром Вятровичем, на Украине приравняли коммунизм и нацизм.

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Закон о декоммунизации на Украине
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