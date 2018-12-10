На Украине предложили не давать Бандере звание «Героя Украине»

Киев, , 09:53 — REGNUM Лидеру украинских карателей из «Организации украинских националистов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степану Бандере не нужно звание «Героя Украины», заявил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, сообщает 10 декабря «112 Украина».

По его словам, звание «Герой Украины» является «скомпрометированным», поскольку выдавалось тем, кто «воюет против Украины». Вятрович предложил придумать новое звание, которые было бы выше всех других званий, и дать это звание Бандере.

Напомним, Степан Бандера — идеолог украинского национализма, лидер ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Каратели организации ответственны за гибель десятков тысяч поляков, русских, евреев, цыган во время Волынской резни 1943−1944 годов.