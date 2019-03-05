Тбилиси, 5 марта, 2019, 11:15 — ИА Регнум. Азербайджан, Грузия, Румыния и Туркмения подписали декларацию о развитии транспортного коридора Каспий — Черное море, говорится в документе МИД Грузии, сообщает Sputnik. Речь идет о создании транспортного коридора, соединяющего Азию и Европу.

timofey zakharov Граница Европа — Азия

Документ подписали министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, главы МИД Грузии Давид Залкалиани, Румынии Теодор Мелешкану и Туркмении Рашид Мередов. И каждая из сторон видит для себя в этом проекте новые возможности.

«Наша цель — усиление роли Грузии как транспортного и логистического хаба. С целью эффективного использования геостратегического положения правительство уже приступило к осуществлению многомиллиардной программы, которая служит развитию и модернизации ключевой транспортной инфраструктуры — магистралей, портов и железнодорожной системы», — заявил Давид Залкалиани, выступая на совместной пресс-конференции.

По его словам, в рамках развития Грузии как хаба планируется модернизация порта Поти и развитие нового глубоководного порта Анаклия.

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Азербайджан и Туркмения верят, что создание коридора расширит им доступ на рынок Европы.

«Румыния для нас является одними из географических ворот к рынку ЕС, и верю, что с помощью реализации маршрута (Каспий — Черное море — прим. ИА REGNUM ) можно будет привести в активное рабочее состояние эти ворота», — отметил Эльмар Мамедъяров.

Он также подчеркнул, что Грузия выступает для Азербайджана источником связи с транспортными коридорами «Север — Запад» и «Юг — Запад», а также точкой вхождения в Черное море, а Туркмения обеспечивает выход в Центральную Азию, а затем на Дальний Восток.

Кроме того, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов неоднократно заявлял о том, что страна заинтересована в постройке Транскаспийского газопровода для поставок природного газа в страны Евросоюза. Кроме того, в мае 2018 года в Туркмении официально был открыт самый большой морской торговый порт на побережье Каспийского моря, который, по ожиданиям, должен стать важным звеном в торговле Туркмении с Черноморским регионом и ЕС.

С целью развития маршрута Каспий — Черное море будет создана рабочая группа, которая займется согласованием технических вопросов, оптимизацией процессов, а также упрощением таможенных процедур.

Идея создания международного транспортного маршрута Черное море — Каспийское море была озвучена в 2018 году на встрече экспертов в Ашхабаде с участием представителей четырех стран.

Отметим, что создание коридора Каспий — Черное море является уже не первой попыткой создать маршрут из Азии в Европу в обход России.

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При этом, если учитывать существующие грузовые потоки и экономическую эффективность некоторых проектов, «обходом России» они выступают лишь номинально.