По железной дороге Баку—Тбилиси—Карс пущен первый поезд

Тбилиси, , 17:59 — REGNUM Сегодня, 30 октября, в Баку прошла торжественная церемония открытия новой железнодорожной магистрали Баку-Тбилиси-Карс. Присутствующий на мероприятии премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили называет этот проект новым мостом между Европой и Азией и подчеркивает, что он служит стабильности стран региона.

По информации пресс-службы правительства Грузии, Квирикашвили участвовал в церемонии открытия магистрали вместе с президентами Турции и Азербайджана и премьер-министрами Казахстана и Узбекистана. Лидеры пяти стран стали первыми пассажирами первого поезда, который сегодня совершил рейс по вновь открытой железной дороге.

«Сегодня, когда регион и мир стоят перед множеством вызовов и угроз, не удивительно, что проект, ориентированный на развитие наших стран, в том числе на упрочение экономических и торговых связей, и исходя из этого — на стабильность заслуживает такого большого внимания. Геостратегическое положение наших стран дает нам уникальную возможность быть связующим мостом между Европой и Азией. Поэтому я уверен, что новый железнодорожный путь значительно изменит существующую экономическую реальность и создаст совершенно новые условия для развития не только в нашем регионе, но и за его пределами», — подчеркнул Георгий Квирикашвили.

По его словам, новый евразийский мост будет служить не только развитию экономики стран-участниц проекта, но и улучшению и упрочению связей между народами.

Премьер отметил значение новой железнодорожной линии для осуществляемого в сотрудничестве с Китаем масштабного проекта возрождения исторического Шелкового пути «Один путь — один пояс» и пояснил, что успеху железной дороги Баку-Тбилиси-Карс в значительной мере будут способствовать растущие торгово-экономические связи с Китаем. Георгий Квирикашвили выразил уверенность, что новый железнодорожный путь займет достойное место промежуточного коридора между Китаем и Евросоюзом.

Строительство железнодорожной магистрали Баку-Тбилиси-Карс было начато в 2008 году на основе азербайджано-грузино-турецкого межправительственного соглашения. В рамках проекта на территории Грузии были проведены работы по реабилитации, реконструкции и строительству железнодорожного участка Марабда—Карцах протяженностью в 180 км, в том числе реабилитировано 153 км путей от Марабды до Ахалкалаки и построен от 27-километровый участок от Ахалкалаки до Карцаха (до границы с Турцией).

Первоначально строительство новой железной дороги планировалось завершить в 2011 году, затем сроки окончания работ периодически переносились на конец 2014-го, 2015-го, 2016-го года. В конце 2016 года были сделаны обнадеживающие заявления о завершении работ в первом квартале 2017 года. Официальное открытие железной дороги состоялось лишь 30 октября. На начальном этапе по новой железной дороге планируется перевозить 6,5 млн тонн грузов, в дальнейшем этот показатель обещают увеличить до 12 млн тонн. Пассажиропоток по маршруту Баку-Тбилиси-Карс ожидается в пределах одного миллиона человек в год.

Читайте также: Строительство дороги Баку-Тбилиси-Карс снова вышло на финальный этап