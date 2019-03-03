Лондон, 3 марта, 2019, 09:20 — ИА Регнум. Радиостанция BBC Radio 2 (входит в BBC) убрала из эфира песни певца Майкла Джексона в преддверии выхода фильма «Покидая Неверленд». Об этом сообщает The Sunday Times.

(сс) Abi Skipp Портрет Майкла Джексона на стене

Отмечается, что песни Джексона, которые ранее транслировались на радиостанции BBC Radio 2, полностью исчезли из эфира. Издание связывает это с предстоящим показом на телевидении скандального документального фильма «Покидая Неверленд», в котором певца обвиняют в растлении детей.

Премьера четырёхчасового документального фильма состоится 6 и 7 марта на общественном британском телеканале Channel 4. Несколькими днями ранее фильм будет показан американской телевизионной сетью HBO.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, документальный фильм «Покидая Неверленд» был впервые показан 25 января 2018 года на кинофестивале «Сандэнс». Родственники покойного певца заявили, что фильм основан на ложных показаниях.