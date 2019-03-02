Вашингтон, 2 марта, 2019, 09:09 — ИА Регнум. Глобальные поставки «умных часов» в четвёртом квартале 2018 года достигли 18,2 млн устройств, что на 56% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании Strategy Analytics.

Shinya Suzuki «Умные часы» Apple

«Умными часами» (англ. smart watch) называют компьютеризированные наручные часы. Такие устройства могут обладать функциональностью, сравнимой со смартфонами.

Эксперты Strategy Analytics отметили внушительный рост рынка «умных часов». Так, в 2018 году мировые поставки этих устройств выросли до 45 млн с показателя в 29,3 млн в 2017 году.

Лидером рынка остаётся американская компания Apple, поставившая половину всех «умных часов» в 2018 году (в 2017 доля Apple составляла более 60%). 12,2% поставок пришлось на долю американской компании Fitbit, 11,8% — на долю южнокорейской Samsung.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года «умные часы» Study Watch компании Verily были официально зарегистрированы в США в качестве медицинского устройства с функцией электрокардиограммы (ЭКГ).