Компания Alphabet зарегистрировала умные часы как медицинское устройство

Вашингтон, , 15:02 — REGNUM Умные часы Study Watch американской компании Verily (входит в Alphabet) были зарегистрированы в качестве медицинского устройства с функцией электрокардиограммы (ЭКГ) в профильном агентстве министерства здравоохранения и социальных служб США. Об этом сообщает пресс-служба Verily.

Функция ЭКГ поддерживается в умных часах нескольких производителей, однако обычно такие устройства не регистрируются в качестве медицинских приборов.

Умные часы Study Watch были разработаны в соответствии со стандартами американского министерства здравоохранения, поэтому были зарегистрированы в качестве медицинского прибора. Использование этих часов может быть предписано лечащим врачом. В пресс-службе Verily считают, что постоянный мониторинг работы сердца поможет в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Также в Verily сообщили, что компания работает над другими проектами по автоматическому сбору биометрических данных. Планируется, что носимые устройства смогут собирать различные данные вплоть до геномных и протеомных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года южнокорейская компания Samsung получила патент на умные часы с функцией измерения артериального давления.