Белоруссия и РФ обречены, истребители США и РФ сошлись в бою: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 1 марта, 2019, 14:00 — ИА Регнум.
- О том, как США сжигают мосты и имеют виды на Венесуэлу;
- Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия обречены;
- Американские и российские истребители провели воздушный бой;
- Украина — Россия: о неизбежности диалога;
- ДТП в Волгоградской области: погибли пять человек.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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