Москва, 28 февраля, 2019, 14:05 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности по фактам заболевания учеников школ Москвы, сообщает 28 февраля «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник.

Эдвард Мунк. Больной ребенок. 1886

По данным издания, 67 школьников и педагогов в семи школах Восточного округа Москвы заболели дизентерией и шигеллой после употребления в пищу продукции, приготовленной из сырья поставщика ООО «Вито-1».

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Заболевшие, рассказал источник, страдали от рвоты и высокой температуры. В школах был введён карантин.

В сырье нашли «бактерии группы кишечной палочки, либо повышенное содержание дрожжей, что свидетельствует о санитарных нарушениях на предприятии».

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Было возбуждено уголовное дело по статье «Производство, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности».

Официального подтверждения данной информации нет.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал массовое отравление и заражение дизентерией в детских садах Москвы. Он заявил, что держит ситуацию под контролем.