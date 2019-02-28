Вашингтон, 28 февраля, 2019, 08:17 — ИА Регнум. В Соединенных Штатах члены палаты представителей конгресса демократ Вал Деминг и республиканец Элиза Стефаник внесли законопроект с требованием к американской разведке раскрыть данные о доходах и имуществе президента России Владимира Путина, сообщает ABC.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

По данным телеканала, соответствующая инициатива, озаглавленная как «Закон о транспарентности в отношении Владимира Путина» (Vladimir Putin Transparency Act), была выдвинута в связи с «попытками России подорвать демократию в США».

«Пришло время дать ответ и защитить нашу демократию», — цитирует ABC выдержку из заявления Деминга.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее разведка США заявила о наличии неких доказательств того, что поддерживаемые Россией «тайные агенты» вмешивались в работу государственных сайтов перед выборами главы Белого дома в 2016 году.

По данным представителей американского разведывательного сообщества, вмешательство имело место в Аляске, Аризоне, Висконсине, Иллинойсе, Калифорнии, Техасе и Флориде. Москва во всех случаях подобные обвинения отвергала.

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