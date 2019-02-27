Санкт-Петербург, 27 февраля, 2019, 09:38 — ИА Регнум. Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений решение Куйбышевского районного суда Петербурга от 11 декабря 2018 года, открывающее дорогу для строительства в защитной зоне Пулковской обсерватории. Об этом вердикте сообщили общественные защитники Главной астрономической обсерватории РАН, которой угрожает стройка.

Gaoran.ru Пулковская обсерватория РАН

«Одновременно с этим перестали действовать принятые ранее меры предварительной защиты. Теперь застройщик может начать работы на любом из участков второй очереди «Планетограда» (он же ЖК «Зелёный квартал»)», — отмечает активистка Анастасия Плюто.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре прошлого года Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга признал законной стройку второй очереди жилого комплекса «Планетоград» вблизи Пулковской обсерватории. Защитники обсерватории пытались оспорить разрешение на строительство, выданное Госстройнадзором, но проиграли судебный процесс. Ранее активисты сумели оспорить в районном суде законность первой очереди «Планетограда», но застройщик добился отмены этого вердикта в городском суде.

Причем Министерство культуры и Министерство науки и высшего образования фактически отказались от выражения позиции по поводу застройки рядом с научным учреждением, хотя территория Пулковской обсерватории является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Администрация самой обсерватории также потворствует стройке.

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«Надо признать, такое решение суда было ожидаемо в ситуации, когда Комитет по охране памятников выступает как адвокат застройщика, а официальный представитель обсерватории буквально требует поскорее разрешить стройку, которая поставит крест на высокоточных наблюдениях. Министерство культуры высказалось год назад, что закон надо бы соблюдать, а он охраняет Пулковскую именно как действующую обсерваторию. Но сразу после этого Минкульт самоустранился, и с тех пор они на пару с Министерством науки и высшего образования проявляют абсолютное равнодушие к судьбе ГАО РАН», — рассказала Анастасия Плюто, комментируя новое решение горсуда.

По ее мнению, на ситуацию могло бы повлиять возмущение научного сообщества, но «за пределами Пулковской лишь отдельные учёные осмелились заявить вслух о недопустимости закрытия уникальной астрометрической обсерватории», констатировала Плюто.

«Мы собираемся и дальше бороться за сохранение гордости нашей науки в залах (судебных) заседаний и другими способами», — добавила активистка.

Как считают участники группы «Сохраним Пулковскую обсерваторию», решение Санкт-Петербургского городского суда «продиктовано строительной мафией, спевшейся с чиновниками из КГИОП, Минкульта и других ведомств».

«Что ждёт страну, в которой фактически целенаправленно уничтожается наука и из которой толпами бегут учёные и специалисты, предсказать несложно», — отмечают активисты.

«По некоторым данным, SС (Setl City, компания-застройщик, — прим.ред.) уже готовит переброс техники и рабочих для ускорения текущей стройки и «вторжения» на новые участки», — добавляют участники обсуждения в соцсети новости о решении суда.

«Диктатура денежного мешка. Законов нет», — отмечает пользователь с ником «Тимур Махмудов».

Добавим, что пока продолжаются судебные тяжбы по оспариванию разрешений на строительство других жилых комплексов под окнами Пулковской обсерватории.

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Ученые и активисты заявляют, что появление огромных жилых комплексов рядом с Пулковской обсерваторией сведет на нет все астрономические наблюдения ввиду засветки неба. Кроме того, застройка планируется на линии фронта времен Великой Отечественной войны и вторгается в объект культурного наследия «Блокадное кольцо».

Однако чиновники комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга «не смогли найти» документы, относящиеся к созданию «Зелёного пояса Славы» — мемориального комплекса, сооруженного в 1960—1970-х годах на рубежах обороны Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

Национальный комитет ICOMOS России согласился с недопустимостью застройки ГАО РАН. Специалисты ознакомились с оценкой воздействия и пришли к выводу, что «участок, отведенный под строительство новых жилых комплексов, занимает ответственное положение в историческом ландшафте» петербургской агломерации. Однако в Setl City ссылаются на другую оценку, согласно которой проект не должен оказать никакого влияния на объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО.