Вашингтон, 27 февраля, 2019, 09:35 — ИА Регнум. Кибероперация США против российского Агентства интернет-исследований в ноябре 2018 года была одобрена американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает NBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Отмечается, что глава США подписал соответствующий документ. В результате доступ к интернету для петербургской компании, называемой также «фабрикой троллей», был заблокирован на несколько дней. Проблемы с выходом в сеть наблюдались 6 ноября, в день промежуточных выборов в американский конгресс, и на следующий день, когда шел подсчет голосов.

Таким образом, как сообщала The Washington Post, американское киберкомандование намеревалось предотвратить попытки России «вмешаться в выборы». В американском военном ведомстве операцию признали успешной.

Как сообщало ИА REGNUM, в начле февраля главе Белого дома Дональду Трампу был представлен доклад об иностранном влиянии на промежуточные выборы 2018 года в США. В нем говорилось, что доказательства влияния какой-либо страны или иностранного агента на «целостность или безопасность» электоральных систем отсутствуют.

Читайте также: США не выявили «существенного» иностранного вмешательства в выборы 2018 г