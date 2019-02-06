США не выявили «существенного» иностранного вмешательства в выборы 2018 г

Вашингтон, , 14:20 — REGNUM На избирательную инфраструктуру или инфраструктуру политических организаций, включая кампании и кандидатов на промежуточных выборах 2018 года в США, не было оказано существенного влияния от иностранного вмешательства. Такой вывод содержится в совместном докладе исполняющего обязанности генерального прокурора Мэтью Уитакера и министра внутренней безопасности Кирстьена Нильсена, который накануне, 6 февраля, был представлен главе Белого дома Дональду Трампу.

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Как следует из документа, опубликованного на сайте минюста США, «нет никаких доказательств того, что какая-либо зафиксированная активность иностранного правительства или иностранного агента оказала практическое влияние на целостность или безопасность» электоральных систем.

Отмечается, что «для поддержки усилий по обеспечению безопасности избирательной инфраструктуры и ограничению риска, создаваемого иностранным вмешательством» минюст и министерство внутренней безопасности США на протяжении всего избирательного цикла 2018 года «тесно сотрудничали с федеральными, государственными, местными и частными структурами, включая все 50 штатов и более 1,4 тыс. местных администраций».

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Китай и выборы в США: «Сценарий о российском вмешательстве уже отработан»

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года директор Национальной разведки Соединённых Штатов Дэниел Коутс заявлял, что Россия, Китай и Иран пытались повлиять на ход промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре 2018 года. По его словам, эти страны вмешивались в выборы якобы для «продвижения своих интересов». При этом он подчеркнул, что пока не располагает данными о том, что вмешательство в выборный процесс было успешным.

Ранее разведка США заявила о наличии неких доказательств того, что поддерживаемые Россией «тайные агенты» вмешивались в работу государственных сайтов перед президентскими выборами 2016 года. По данным представителей американского разведывательного сообщества, вмешательство имело место в семи штатах — Аляске, Аризоне, Висконсине, Иллинойсе, Калифорнии, Техасе и Флориде. При этом Москва во всех случаях подобные обвинения отвергала.

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