Москва, 26 февраля, 2019, 16:24 — ИА Регнум. Причин существенного подорожания авиабилетов в России несколько, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Шереметьево

Во-первых, большую часть предыдущего года многие российские авиакомпании работали на грани рентабельности, а то и себе в убыток — в основном из-за подорожания топлива. Об этом красноречивей всего говорят финансовые отчеты таких крупных компаний, как «Аэрофлот», которые, несмотря на существенный рост стоимости керосина, большую часть года удерживали цены на авиабилеты неизменными. В итоге их пришлось поднимать сейчас.

Во-вторых, колебания курса рубля и риски того, что в ближайшем будущем курсовая неустойчивость российской валюты сохранится. И авиаперевозчики вынуждены закладывать риски таких событий в цены.

В-третьих, это традиционное для зимы удорожание расходов на противообледенение. А если учесть тот факт, что нынешняя зима очень богата на погодные сюрпризы, с постоянными переходами температуры «через ноль», о удивляться тому, что авиакомпаниям пришлось потратиться на соответствующую обработку лайнеров, не приходится.

«Нельзя сбрасывать со счетов и возросшую налоговую нагрузку, основной эффект от который пришелся как раз на первые месяцы нового года. Однако в дальнейшем можно надеяться, что цены на авиаперелеты уже не будут расти такими стремительными темпами, а в какие-то периоды на отдельных направлениях могут и снизиться», — выразил надежду эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России зимой 2018−2019 гг. отмечается значительное удорожание билетов на самолёт. Так, цены на авиабилеты в среднем выросли на 5−33%.

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