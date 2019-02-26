Москва, 26 февраля, 2019, 15:17 — ИА Регнум. Проект «Московская электронная школа» ждёт развитие, сообщил 26 февраля мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сергей Собянин

Он перечислил несколько проектов в сфере образования, которые ожидает развитие в 2019 году.

«Дальнейшее развитие МЭШ. Предпрофессиональная подготовка школьников в инженерных, медицинских, с нового учебного года — IT-классах. Будем создавать условия для профессионального роста учителей. И, конечно, важно поспевать за растущим городом: строить новые детсады и школы», — написал мэр столицы.

Он рассказал, что радуется вместе с московскими школьниками результатам ЕГЭ и всероссийских олимпиад, которые, на его взгляд, показали рост качества знаний. Собянин добавил, что успех — «это ещё и результат реформ в образовании».

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Как сообщало ИА REGNUM, по проекту «Московская электронная школа» традиционный инвентарь в образовательных учреждениях столицы заменило электронное оборудование — интерактивные доски и планшеты.

Власти Москвы представляют проект как некие инновации в сфере образования, не отвечая на критику. Так, при переходе на МЭШ не учитывалось мнение родителей учеников, их просто ставили перед фактом. Не проходило ни широкой общественной дискуссии, ни публичных слушаний. Хотя по закону «Об образовании» законными представителями детей являются родители.

Нет информации о серьёзных медицинских и психологических исследованиях, проведённых перед запуском проекта, кроме устного заверения руководителя департамента образования Москвы Исаака Калины, что они были. Никаких конкретных данных и выводов не представлено широкой аудитории. Профильные департаменты не отвечают на официальные запросы СМИ о них. Также нет сведений о практическом опыте наблюдений медиков за изменениями здоровья школьников.

Между тем от учеников и родителей немало жалоб на ухудшение зрения. Москвичи также обращают внимание, что отсутствуют особые условия обучения для детей, имеющих ослабленное зрение.

Отсутствует экономическое обоснование необходимости внедрения МЭШ, его сравнение с традиционными методиками.