Москва, 26 февраля, 2019, 08:08 — ИА Регнум. В России нынешней зимой отмечается значительное удорожание билетов на самолёт. Так, цены на авиабилеты за декабрь—февраль на различных направлениях в среднем выросли на 5−33%. Об этом свидетельствуют данные сервисов электронной торговли билетами.

Авиабилет

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Убытки АК «Якутия» из-за удорожания авиакеросина составили 406 млн рублей

По информации Biletix, средний чек по внутренним направлениям вырос на 17% — с 11,4 тысячи до 13,4 тысячи рублей, а на международных линиях прирост составил 23%. Здесь билеты подорожали до 27,3 тысячи рублей, пишет газета «Комерсантъ». В сервисе OneTwoTrip заявили, что средняя цена на внутренних направлениях выросла на 33%, на международных — на 18%.

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Значительнее всего среди внутренних направлений Biletix поднялись в цене рейсы из Москвы в Симферополь (рост на 78%), Ростов-на-Дону (на 71%) и Самару (на 60%). На международных направлениях резко подскочила стоимость перелёта из Москвы в Барселону — на 83%, а также из Санкт-Петербурга в Бангкок — на 69%.

По мнению экспертов, повышение цен на авиабилеты — это вынужденная мера, на которую авиакомпании пошли, чтобы компенсировать выросшие расходы (из-за роста подорожания топлива и ослабления курса рубля). Однако, считают специалисты, несмотря на предпринятые шаги, риск банкротств авиакомпаний сохраняется.

Как сообщало ИА REGNUM, Росавиация посчитала убытки авиакомпаний, возникшие из-за роста стоимости авиакеросина. Так, в частности, региональный перевозчик — авиакомпания «Якутия» — за девять месяцев 2018 года потерял почти 407 млн рублей. Потери шести федеральных перевозчиков оцениваются в миллиарды рублей.