Убытки АК «Якутия» из-за удорожания авиакеросина составили 406 млн рублей

Якутск, , 09:21 — REGNUM Росавиация посчитала убытки авиакомпаний, возникшие из-за роста стоимости авиакеросина. Одной из компаний, в отношении которых проводился такой мониторинг, стала АК «Якутия». Региональный перевозчик потерял почти 407 млн рублей за девять месяцев 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Данные об убытках авиакомпаний, возникших из-за роста цен на топливо, опубликовало РБК. Издание основывается на информации от Росавиации. Данные сводились в том числе со сравнением уровня прибыли авиакомпаний в 2017 году.

АК «Якутия» стала одной из двух региональных авиакомпаний, итоги деятельности которых анализировались под углом удорожания авиатоплива. Потери шести федеральных перевозчиков оцениваются в миллиардах рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, АК «Якутия» в 2018 году отличилась частыми и длительными задержками рейсов. Проблемы авиаперевозчика его экс-директор Ольга Фёдорова связывала с тем, что приобретённые компанией отечественные самолёты «Суперджет-100» часто ломаются и долго ремонтируются. Проблемы авиаперевозчика привели к тому, что после съезда с ВПП одного из самолётов авиакомпании ей временно запретили перелёты за границу.