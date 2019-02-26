Мадрид, 26 февраля, 2019, 07:42 — ИА Регнум. Певица Шакира, которую обвиняют по делу об уклонении от уплаты налогов, предстанет перед испанским судом 12 июня 2019 г. Об этом сообщает агентство Europa Press со ссылкой на свои источники.

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«Певица Шакира предстанет перед судом населенного пункта Эсплугес-де-Льобрегат (Барселона) 12 июня», — передает вещатель.

Отмечается, что иск прокуратуры связан сразу с шестью эпизодами уклонения от уплаты налогов. По версии следственных органов, артистка могла использовать 14 компаний для сокрытия доходов. В частности, речь идет о сумме в 14,5 млн евро.

Налоговые службы считают, что певица Шакира, фактически проживавшая в стране, уклонялась от уплаты налогов четыре года.

Как передавало ИА REGNUM, 14 декабря прокуратура Испании обвинила колумбийскую певицу Шакиру в неуплате налогов. Обвинения были предъявлены артистке в Барселоне. Согласно заявлению адвокатов певицы, артистка выполнила все свои налоговые обязательства перед испанскими властями.

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