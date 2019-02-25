Астана, 25 февраля, 2019, 18:19 — ИА Регнум. «Казахстан чтит память жертв, погибших в этот период, и призывает не забывать жестокие уроки истории. Это не имеет отношения к антироссийской риторике, как пытаются преподнести отдельные личности отдельных национал-патриотических объединений», — заявил казахстанский политолог Замир Каражанов, комментируя ИА REGNUM заявление МИДа России, касающееся одной из самых трагичных страниц истории Казахстана.

Kaiyr Памятная доска о жертвах голода в Казахстане 1932-1933 гг. Аксу-аюлы, Шетский район, Карагандинская область

Читайте также: МИД России: Тему голода 30-х годов в Туркестане раздувают искусственно

По мнению эксперта, «подавляющее большинство людей в Казахстане тема голода 30-х годов прошлого века волнует слабо».

«Она воспринимается как трагедия — без какого-либо политического подтекста. Эта тема поднимается людьми, связанными с национал-патриотами, которые в целом негативно оценивают Советский Союз. А эта трагедия для них — инструмент, подкрепляющий тезисы об «ужасах того времени», — пояснил он.

Собеседник редакции выразил уверенность в том, что «нынешняя история стала инструментом для политических спекуляций и вышла далеко за пределы академических дискуссий».

"Нужно признать, что коммунистический режим проводил жесткую репрессивную политику, в результате которой погибли люди. Это одни из тех перегибов и ошибок, не признавать которые было бы кощунством», — подчеркнул Каражанов.

В то же время, по мнению политолога, «в оценках тех событий сейчас присутствует множество политических факторов, которые могут искажать историю в угоду текущим трендам, и это свойственно не только Казахстану, но и большинству стран постсоветского пространства».

"Относиться к истории избирательно нельзя. Ее нужно принимать такой, какая она есть, и оценивать ее максимально беспристрастно. Оценки событиям и их интерпретацию должны давать историки, а не политики и тем более не люди, придерживающиеся национал-патриотических взглядов», — считает казахстанский политолог.

Каражанов пояснил, что «использование понятия «голодомор» нужно для того, чтобы ассоциировать эти события с политическими репрессиями, проводимыми советской властью».

"В период оттепели советская власть признала ошибочность репрессивной политики. И постепенно приходила к тому, чтобы признать трагедию, коснувшуюся многих советских людей, в том числе из республик Туркестана. Независимый Казахстан тоже чтит память жертв, погибших в этот период, и призывает не забывать жестокие уроки истории. Это не имеет отношения к антироссийской риторике, как пытаются преподнести отдельные личности отдельных национал-патриотических объединений».

Политолог акцентировал внимание на том, что он выступает за взвешенный подход и настаивает на том, чтобы объективность «напрямую отражалась в учебниках истории и книгах на эту и похожие темы».

"Составление учебников — отдельная проблема. Мы живем в такое время, где каждый человек имеет право на свое мнение. И это замечательно. С одним небольшим «но». Люди, не имеющие отношения к изучению истории и не понимающие ее основу, сознательно или нет политизируют острые вопросы. В итоге получается, что учебники построены на оценках. Методологического, научного подхода, как это должно быть в идеале, в современных книгах очень мало. Профессиональные историки так не работают, они не дают голых оценок, а приводят аргументы, основываясь на фактах», — резюмировал Замир Каражанов.