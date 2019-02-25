Молдавия нанесла удар по Додону, Латвия — по русскому языку: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 25 февраля, 2019, 14:00 — ИА Регнум.
- Партия Додона терпит поражение на выборах в парламент Молдавии;
- Большинство жителей Окинавы против новой базы США;
- В Латвии уничтожают образование на русском языке;
- Самолёт-разведчик ВМС США пролетел над Севастополем;
- В Якутии многодетные чувствуют себя обманутыми.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1203.