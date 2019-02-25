Москва, 25 февраля, 2019, 09:43 — ИА Регнум. В Москве в ближайший месяц начнется строительство новой радиальной линии метрополитена до города Троицка от станции Московского центрального кольца «Крымская», сообщали в Стройкомплексе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Карта московского метрополитена

Самую длинную из новых строящихся радиальных линий метро в Москве длиной около 30 км планируется сдать в эксплуатацию в конце 2022 — начале 2023 года.

Линия дойдет до станции «Улица Новаторов», через Большую кольцевую линию протянется до Коммунарки, а затем до Троицка.

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Как сообщало ИА REGNUM, в течение пяти лет в Москве планируется построить 50 станций метро.

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