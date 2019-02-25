Москва, 25 февраля, 2019, 07:37 — ИА Регнум. Более 60% жителей России знают о «деле Арашуковых». Около 40% ничего не слышали об этом. По мнению 64%, случаи получения взяток высокопоставленными чиновниками являются «устойчивой тенденцией». Таковы данные опроса, проведенyого «Левада-центром».

Борьба с коррупцией

Задержание Арашуковых — это конкретный пример борьбы с коррупцией во власти, уверены 25%. Примерно столько же (23%) думают, что это сделано для отвлечения внимания населения от экономических проблем.

При этом почти треть (31%) опрошенных назвали задержание члена Совета Федерации РФ Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова проявлением борьбы за передел сфер влияния в высших эшелонах власти.

Опрос проведен 15−20 февраля 2019 года по всероссийской выборке городского и сельского населения. Опрошены 1600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах в 50 субъектах РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 января в Москве был задержан сенатор Рауф Арашуков, а в Санкт-Петербурге — его отец, советник директора компании «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков. Экс-сенатора подозревают в причастности к убийствам и участии в преступном сообществе, похитившем газ у Газпрома на 31 млрд рублей, его отца — в организации этого преступного сообщества.

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Раскрыта схема хищения газа в деле Арашуковых