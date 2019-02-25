Порошенко жалуется на Путина, Трамп продолжает давить на мир: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 25 февраля, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- Порошенко пожаловался, что Путин не отвечает на его телефонные звонки;
- В Баварии считают, что России не место на «скамье штрафников»;
- В Латвии существует два различных мира;
- США задумали госперевороты на Кубе и в Никарагуа;
- На встречу с Трампом Ким Чен Ын поехал на бронепоезде.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в :00 мск.
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