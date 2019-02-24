Жертвами контрафактного алкоголя в Индии стали уже 140 человек
Нью-Дели, 24 февраля, 2019, 12:40 — ИА Регнум. Число жертв отравления некачественным алкоголем в штате Ассам на северо-востоке Индии достигло 140 человек. Ещё около 300 человек в состоянии разной степени тяжести находятся в больницах штата. Об этом 24 февраля сообщает индийский телеканал News18, со ссылкой на министра здравоохранения штата Ассам.
Министр здравоохранения штата Ассам Химанта Бисва Шарма заявил, что число погибших и пострадавших растёт с каждой минутой. По словам министра, в больницу стали обращаться люди, услышавшие о происшествии и испугавшиеся последствий употребления контрафактного алкоголя, даже если они употребляли его два-три дня назад.
Химанта Бисва Шарма отметил, что в район с пострадавшими людьми были срочно направлены медики из всех близлежащих районов.
На сегодняшний день полиция арестовала уже 12 человек, связанных с производством и продажей контрафактного алкоголя, в том числе владельцев завода, где производилось отравленное спиртное.
Ранее ИА REGNUM сообщало о 89 погибших в результате отравления некачественным алкоголем в индийском штате Ассам. Все отравившиеся были работниками чайной плантации, полившими накануне заработную плату.