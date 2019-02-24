Нью-Дели, 24 февраля, 2019, 12:40 — ИА Регнум. Число жертв отравления некачественным алкоголем в штате Ассам на северо-востоке Индии достигло 140 человек. Ещё около 300 человек в состоянии разной степени тяжести находятся в больницах штата. Об этом 24 февраля сообщает индийский телеканал News18, со ссылкой на министра здравоохранения штата Ассам.

(сс) Juan Antonio Segal Индия

Министр здравоохранения штата Ассам Химанта Бисва Шарма заявил, что число погибших и пострадавших растёт с каждой минутой. По словам министра, в больницу стали обращаться люди, услышавшие о происшествии и испугавшиеся последствий употребления контрафактного алкоголя, даже если они употребляли его два-три дня назад.

Химанта Бисва Шарма отметил, что в район с пострадавшими людьми были срочно направлены медики из всех близлежащих районов.

На сегодняшний день полиция арестовала уже 12 человек, связанных с производством и продажей контрафактного алкоголя, в том числе владельцев завода, где производилось отравленное спиртное.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 89 погибших в результате отравления некачественным алкоголем в индийском штате Ассам. Все отравившиеся были работниками чайной плантации, полившими накануне заработную плату.