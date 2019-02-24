Екатеринбург, 24 февраля, 2019, 05:45 — ИА Регнум. Администрация социальной сети Facebook не позволяет российским пользователям писать о своей истории. Об этом написал 24 февраля в соцсети «ВКонтакте» екатеринбургский блогер Сергей Колясников, публикация которого по случаю Дня защитника Отечества была заблокирована на Facebook.

(сс) TheDigitalWay Запретная тема

«Нам уже запрещено даже просто писать о своей истории», — отметил Колясников.

Ранее он рассказал о том, что стихи о защите Родины, опубликованные им в Facebook, были заблокированы администраторами за нарушение норм соцсети — неуважение к другим пользователям. Блогер обратился в службу поддержки, и там ему подтвердили блокировку.

В опубликованном Колясниковым стихотворении говорится о любви к Родине, необходимости защищать её от врагов и чтить память павших.

Как сообщало ИА REGNUM, День защитника Отечества отмечают в России ежегодно 23 февраля с 1922 года. Праздник был учрежден в СССР по случаю четвертой годовщины создания Красной армии. В 1949—1992 годах он отмечался как День Советской армии и Военно-морского флота.

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