Глазго, Великобритания, 23 февраля, 2019, 16:25 — ИА Регнум. Исследование учёных из Великобритании показало, что подростки, которые проводят много времени в социальных сетях, чаще страдают от недосыпания и ухудшения качества сна. Препринт исследования доступен в архиве PsyArxiv.

Иван Шилов ИА REGNUM Соцсети

Учёные из Университета Глазго провели исследование на базе данных 11 872 подростков в возрасте от 13 до 15 лет. Для оценки качества сна использовались следующие параметры: часы сна и бодрствования (отдельно для учебных и выходных дней), время, необходимое для засыпания, и частота ночных пробуждений. Эти данные были сопоставлены с количеством времени, которое подростки ежедневно тратят на социальные сети.

Исследование показало, что подростки, которые проводят в социальных сетях от 3 до 5 часов в день, засыпают позже 11 часов вечера с вероятностью на 17% больше, чем те, кто проводит в соцсетях менее 3 часов. Для подростков, проводящих в социальных сетях более 5 часов, вероятность позднего засыпания оказалась на 68% больше. Отмечается, что эти группы подростков чаще опаздывали на школьные занятия.

Также статистические данные показали, что заядлые пользователи социальных сетей чаще испытывают трудности с засыпанием и страдают от ночных пробуждений.

Авторы отмечают, что им удалось установить значимые связи между использованием социальных сетей и качеством сна. Они считают, что дальнейшие исследования должны помочь разработать мероприятия, направленные на достижение баланса между онлайн общением и графиком сна у подростков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года учёные из Шотландии представили результаты исследования, согласно которому позднее засыпание повышает риски возникновения депрессивного расстройства, эмоциональной нестабильности и появления склероза и болезни Альцгеймера.