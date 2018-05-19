Суббота, 19 Мая 2018 года
05:27:01 МСК

Британские ученые не рекомендуют поздно ложиться спать

Общество

Иначе можно получить биполярное расстройство

Лондон, 19 мая 2018, 05:23 — REGNUM  Группа ученых из Шотландии провела исследование, согласно которому поздний сон способствует появлению склероза и болезни Альцгеймера. Об этом 18 мая сообщает журнал The Lancet Psychiatry.

Ученые проанализировали данные, полученные от 91 105 участников исследования, и пришли к выводу, что позднее засыпание также увеличивает риск депрессивного расстройства, ухудшает реакцию и приводит к эмоциональной нестабильности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, австралийский психолог в результате исследования пришел к выводу, что активная сексуальная жизнь в пожилом возрасте улучшает память.

Читайте ранее в этом сюжете: Ученые: отсутствие секса в старости доведет до беспамятства

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пропаганда здорового образа жизни
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить