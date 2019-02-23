Лос-Анджелес, США, 23 февраля, 2019, 08:32 — ИА Регнум. Эксперимент по изменению генома человеческих эмбрионов, произведенный в Китае, мог повлиять не только на восприимчивость к ВИЧ, но и на когнитивные функции детей. Об этом свидетельствует новое исследование, опубликованное в журнале Cell.

(сс) nikosapelaths Ребенок

В ноябре 2018 года стало известно о рождении в Китае первых детей с отредактированным геномом. Редактирование генома человеческих эмбрионов, произведенное группой учёных под руководством Хэ Цзянькуем из Южного университета науки и технологии в Шэньчжэне, было направлено на повышение устойчивости к ВИЧ-инфекции.

Новое исследование показывает, что ген CCR5, который был удалён в китайском эксперименте, также влияет на работу головного мозга.

Международная группа учёных под руководством Томаса Кармайкла из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе провела ряд экспериментов с мышами, показавших, что удаление гена CCR5 у подопытных мышей привело к улучшению их когнитивных функций. Также генетики установили, что восстановление после инсульта проходит значительно быстрее у людей, у которых ген CCR5 отсутствует из-за естественных мутаций. В настоящее время учёные ведут работу по созданию препаратов, направленных на блокирование этого гена, которые смогут использоваться для постинсультной терапии.

Альчино Сильво из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, являющийся одним из авторов статьи, в комментарии для издания Массачусетского технологического института подчеркнул, что редактирование генома могло повлечь и негативные последствия.

«Эксперименты на мышах показывают, что изменение CCR5 улучшает работу их мозга. Но мыши не люди, мы просто не знаем, каковы будут последствия. Мы еще не готовы к этому», — заявил Сильва.

Отметим, эксперимент китайских учёных с редактированием генома человека осудило не только правительство КНР, но и научное сообщество.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе власти Китая рассказали о предварительных результатах расследования по генетическому эксперименту с редактированием генома человека. Расследование подтвердило существование близняшек Лулу и Наны с отредактированным геномом, также сообщается о возможной беременности ещё одной участницы эксперимента.