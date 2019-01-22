В Китае подтвердили существование генно-модифицированных детей

Пекин, , 12:20 — REGNUM Власти Китая сообщили о предварительных итогах расследования по делу о рождении первых в мире генно-модифицированных детей. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Согласно сообщению, подтверждается существование близняшек Лулу и Наны, геном которых был отредактирован с помощью технологии CRISPR/Cas9. Кроме того, сообщается о ещё одной беременности участницы эксперимента.

По заявлению китайских властей, учёный Хэ Цзянькуй, ставший автором эксперимента, никого не поставил в известность о своей работе, действовал самостоятельно и грубо нарушил этические нормы и законодательство страны.

Напомним, в конце ноября 2018 года стало известно, что в Китае родились дети, ставшие результатом генного эксперимента во внутриутробном периоде развития. Хэ Цзянькуй заявил, что целенаправленно изменил ДНК двух девочек-близнецов, чтобы сделать их организм невосприимчивым к вирусу ВИЧ.

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В Китае и в сообществе учёных со всего мира этот эксперимент был осуждён как нарушающий этические нормы.

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